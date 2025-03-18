Царьград Коллаж Царьграда Сирия показала, как радикальный ислам используется в геополитических целях и Турцией, и Израилем.
Будет хуже, чем в "Крокусе": Устроят кровавый бунт и поднимут мигрантов. Британский план прояснился
Комментарии
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Юрий Белов
Бабки на лавках во дворе уже судачат : что завозят сюда эшелонами обученных в лагерях , навербованных западными спецслужбами , всегда готовых к действию по сигналу - террористов и диверсантов ! Только те , кому положено в упор не видят реальной угрозы от пришельцев !
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11 час.
Владимир Фердман
это к выборам готовятся. По делам не прокатывает, может с помощью мигрантов пройдет
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9 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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4 час.
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