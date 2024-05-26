Майор ВСУ Алимов: Мобилизация фактически провалилась, призывники отказываются умирать

Офицер Вооруженных сил Украины Сергей Алимов, дал интервью журналистам издания «Страна» и сообщил о том, что силой мобилизованные украинцы, отказываются участвовать в мясных штурмах и не желают превращаться в «двухсотых».
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