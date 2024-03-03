Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Корнаковский
    Какой деликатный муж у этой женщины. Вопросы задавал, жену в чем-то оправдывал. Это уже не деликатность, а...В Котельниках миг...
  • Александр Котов
    В Белоруссии полиция отстреливает тех, кто находится у объектов, потом разбирается. Почему в России полиция не стреля...Mash: Под ж/д пол...
  • Misha Glusch
    это ж скоко металлолома выйдет с эйфелевой башни?Медведев напомнил...

WSJ: В США 60% жителей не одобряют действия Байдена по конфликту в Газе

WSJ: В США 60% жителей не одобряют действия Байдена по конфликту в Газе

Согласно итогам опроса издания Wall Street Journal, большая часть жителей Соединенных Штатов Америки (60%) отрицательно относится к политике нынешнего главы государства Джо Байдена в отношении сектора Газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх