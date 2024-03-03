WSJ: В США 60% жителей не одобряют действия Байдена по конфликту в Газе

Согласно итогам опроса издания Wall Street Journal, большая часть жителей Соединенных Штатов Америки (60%) отрицательно относится к политике нынешнего главы государства Джо Байдена в отношении сектора Газа.
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