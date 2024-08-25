«Свободно и легко дышится только в России»: Shaman обратился к Дурову

Известный исполнитель записал видео к создателю Telegram Фото: скрин из видео Российский исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, записал обращение к Павлу Дурову, основателю мессенджера Telegram, который был задержан во Франции.
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