Турция готовится ввести сбалансированное регулирование криптовалют

Омер Илери, заместитель председателя правящей в Турции партии ПСР, подчеркнул предстоящее представление законопроекта о регулировании криптовалюты в турецкий парламент после всеобщих выборов в местные администрации, которые состоятся 31 марта.
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