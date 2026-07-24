Индия: По меньшей мере 13 человек погибли в результате оползня, вызванного проливным дождем, обрушившегося ранее в тот же день на дорогу Удайпур-Киллар возле Кахуду Нала в районе Лахаул-Спити, штат Химачал-Прадеш.