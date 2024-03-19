В Саратовской области полицейские и общественники проводят мероприятия в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
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