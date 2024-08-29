Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пентагон занялся модернизацией истребителей пятого поколения F-35. Цена вопроса – $5 млрд

Пентагон занялся модернизацией истребителей пятого поколения F-35. Цена вопроса – $5 млрд

Пентагон сообщил о заключенном с компанией Lockheed Martin крупном подрядном договоре на общую сумму около $5 млрд для оказания ряда услуг по поддержке, модернизации а также программе разработок истребителей пятого поколения F-35.

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