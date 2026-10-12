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5 упражнений, которые спасут вашу спину и подарят энергию за 15 минут в день

Осень — это не только сезон дождей и хандры, но и идеальное время, чтобы заложить основу для здоровья на весь год.

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