Cuba opens oil sector to private firms under new legislation

Cuba's government has approved a new legal framework allowing domestic and foreign private companies to participate in oil and gas exploration and production through contracts and concessions lasting up to 50 years.
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