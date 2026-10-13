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Cuba opens oil sector to private firms under new legislation

Cuba's government has approved a new legal framework allowing domestic and foreign private companies to participate in oil and gas exploration and production through contracts and concessions lasting up to 50 years.

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