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Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Во время выборов депутатов Мосгордумы произошло уже полторы сотни кибератак, с которыми успешно справляется московская система электронного голосования, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев .

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