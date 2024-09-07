Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Во время выборов депутатов Мосгордумы произошло уже полторы сотни кибератак, с которыми успешно справляется московская система электронного голосования, сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев .