Военное обозрение

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Баллистическая ракета средней дальности из Ирана «Хорремшехр-4»

Баллистическая ракета средней дальности из Ирана «Хорремшехр-4»

Ракетный комплекс "Хорремшехр-4" в ходе официальной презентации Несколько лет назад иранская промышленность разработала и представила баллистическую ракету средней дальности «Хорремшехр».

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