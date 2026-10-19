K-pop stars Jeonghan and Joshua released the EP "Dreamscape" and a music video for the single "12 O'Clock" as the Seventeen subunit JxJ.
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