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Коммунисты Крыма уверены – все крымчане симпатизируют Зюганову

Коммунисты Крыма уверены – все крымчане симпатизируют Зюганову

Сегодня лидер коммунистической партии отмечает день рождения и принимает поздравления. В поздравлении, опубликованном в адрес Геннадия Зюганова, крымские коммунисты заверили вождя, что с 80-летним юбилеем его поздравляют все крымчане.

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