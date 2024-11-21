Военный ВС РФ рассказал об обучении новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек

Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» проходят в зоне спецоперации (СВО) курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с украинскими беспилотниками (БПЛА), заявил инструктор по тактической подготовке с позывным Каскад.
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