Военный ВС РФ рассказал об обучении новым приемам противодействия БПЛА и форсированию рек

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Штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» проходят в зоне спецоперации (СВО) курс по форсированию водных преград и обучению новым тактическим приемам борьбы с украинскими беспилотниками (БПЛА), заявил инструктор по тактической подготовке с позывным Каскад.