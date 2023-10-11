Бочкарёв: Новый 300-метровый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко

Для реализации проекта утверждён проект планировки территории Строительство нового пешеходного моста длиной 300 метров позволит соединить две набережные – Пресненскую и Тараса Шевченко, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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