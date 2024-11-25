Задержаны замгубернатора и замминистра транспорта Ростовской области

В Ростовской области задержаны заместитель губернатора, министр транспорта Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии