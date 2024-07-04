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Наталья Поклонская: от яркого прокурора до тихой жизни вдали от камер. Чем занята и как выглядит?

Наталья Поклонская: от яркого прокурора до тихой жизни вдали от камер. Чем занята и как выглядит?

27 июня 4,3K прочитали Несколько лет назад имя Натальи Поклонской было у всех на устах. Бывшую прокурора Крыма называли самым красивым юристом страны, ее приглашали сниматься в кино, а в Японии у нее был целый фан-клуб.

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