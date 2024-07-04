Наталья Поклонская: от яркого прокурора до тихой жизни вдали от камер. Чем занята и как выглядит?

27 июня 4,3K прочитали Несколько лет назад имя Натальи Поклонской было у всех на устах. Бывшую прокурора Крыма называли самым красивым юристом страны, ее приглашали сниматься в кино, а в Японии у нее был целый фан-клуб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии