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Ярошик об 1:1 с «Рубином»: «Оренбургу» было важно не проиграть в таком матче, иначе было бы тяжело»

«Мы очень рады, что взяли одно очко и не проиграли. По первому тайму мы создали много моментов, но не реализовали их и пропустили гол.

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