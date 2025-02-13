Атаман Махно: кем был по национальности главный анархист русской истории

Фамилия Нестора Ивановича Махно – знаменитого украинского революционера-анархиста, чье движение под лозунгами «безвластного государства» и «вольных советов» в годы Гражданской войны боролось как против интервентов и белогвардейцев, так и против большевиков, знакома всем со школьной скамьи.