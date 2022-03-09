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Coca-Cola и McDonald’s приостанавливают работу в России

Coca-Cola и McDonald’s приостанавливают работу в России

Как сообщают «Новые Известия», The Coca-Cola Company будет следить и оценивать текущую политическую обстановку в России, а пока спецоперация РФ в Украине продолжается, ни о какой работе компании, согласно ее заявлению, в России и речи быть не может.

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