«Сейчас планка запросов превышает человеческие возможности. Ещё куда подымать то?» «7 вещей, которые должна каждая нормальная женщина к 30 годам: 1) получить образование 2) построить карьеру или с нуля развить доходный бизнес 3) купить квартиру от 80 м2 в центре 4) купить машину не меньше чем за 5 миллионов 5) построить дачу в элитном поселке 6) открыть счет в банке не менее чем с семью нулями 7) стать Настоящей Женщиной, выйдя замуж за мужчину с детьми от первого брака и любить его детей как своих.
Адекватная планка женских запросов. Как ее видят мужчины
Комментарии
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Елена
Неудачники запели.... 🤣
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13 час.
Кот Рыжый
А неудачниц-всё больше и больше! А принцы стали прижимистые на деньги и не спешат кидать их к ногам =принцесс=! Удивительно быстро стали мужчины брать пример с женщин!😜
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9 час.
Елена
Отговорки обычных никчемных мужичонков...😆
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5 час.
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