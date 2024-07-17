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Всё о женщинах

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Адекватная планка женских запросов. Как ее видят мужчины

Адекватная планка женских запросов. Как ее видят мужчины

«Сейчас планка запросов превышает человеческие возможности. Ещё куда подымать то?» «7 вещей, которые должна каждая нормальная женщина к 30 годам: 1) получить образование 2) построить карьеру или с нуля развить доходный бизнес 3) купить квартиру от 80 м2 в центре 4) купить машину не меньше чем за 5 миллионов 5) построить дачу в элитном поселке 6) открыть счет в банке не менее чем с семью нулями 7) стать Настоящей Женщиной, выйдя замуж за мужчину с детьми от первого брака и любить его детей как своих.

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Комментарии
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Елена
Неудачники запели.... 🤣
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13 час.
Кот Рыжый
А неудачниц-всё больше и больше! А  принцы стали прижимистые на деньги и не спешат кидать их к ногам =принцесс=! Удивительно быстро стали мужчины брать пример с женщин!😜
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9 час.
Елена
Отговорки обычных никчемных мужичонков...😆
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5 час.

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