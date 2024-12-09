Поездки на такси продолжают дорожать

В течение этого года средняя стоимость поездок на такси увеличилась почти на 14%. В ряде регионов услуги водителей подорожали на 25%, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Аналитический центр при Правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии