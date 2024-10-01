Волонтёры Победы организовали патриотические акции к годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

30 сентября, в День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией на территории Нижегородской области проходит ряд патриотических праздничных мероприятий в рамках всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ».