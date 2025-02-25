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Теракт? Генконсульство РФ во французском Марселе закидали «коктейлями Молотова»

Теракт? Генконсульство РФ во французском Марселе закидали «коктейлями Молотова»

БлокнотРУ На фоне утверждения нового, 16-го пакета санкций, со стороны Евросоюза в Генконсульстве РФ во французском Марселе произошел взрыв.

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