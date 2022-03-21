В Московском зоопарке вылупились краснокнижные перуанские пингвинята

Трое птенцов пингвинов Гумбольда вылупились в Московском зоопарке. По словам генерального директора учреждения Светланы Акуловой, впервые перуанские пингвины появились в столичном зоопарке в 1997 году, а в начале 2000-х начали приносить потомство.