«Сыграть в ящик»: реальные истории людей, которые пытались обмануть смерть ради денег

В российский прокат вышел триллер «Сыграть в ящик» (Just Play Dead) с Сэмюэлом Л. Джексоном и Евой Грин в главных ролях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Они контролировал...
- Право первой ночи...
- Почему в школах С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым