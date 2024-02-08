В ДТП под Кировградом погибла беременная женщина

Вчера под Кировградом в ДТП погибла многодетная беременная женщина. Автокатастрофа случилась около 15 часов на первом километре подъезда к Кировграду от 86-го км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
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