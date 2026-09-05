Дмитриев, Уиткофф и Кушнер провели за деловым обедом 3,5 часа

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели около 3,5 часа за деловым обедом перед встречей в Кремле.