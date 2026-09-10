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Газета.ру

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Теннисистка Рыбакина: я с гордостью представляю Казахстан

Теннисистка Рыбакина: я с гордостью представляю Казахстан

Теннисистка Елена Рыбакина отреагировала на пресс-конференции на то, что возглавит рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), заявив, что с гордостью представляет Казахстан.

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