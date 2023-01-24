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Сегодня я расскажу вам об одной настройке, которая тратит заряд аккумулятора и расходует ресурсы смартфона, но при этом вообще не работает в России

Сегодня я расскажу вам об одной настройке, которая тратит заряд аккумулятора и расходует ресурсы смартфона, но при этом вообще не работает в России

﻿﻿Вы замечаете, что батарея вашего смартфона слишком быстро разряжается, и вы не знаете, что с этим делать? Тогда эта статья именно для вас.

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