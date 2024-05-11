Умер легендарный инвестор Джим Саймонс

Математик-инвестор Джим Саймонс умер в пятницу в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. На протяжении более трех десятилетий доходность его хедж-фонда Renaissance Technologies постоянно обгоняла рынки, несмотря на то, что конкуренты изо всех сил старались имитировать успех Renaissance, создавая свои собственные сложные алгоритмы для управления фондами.
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