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Константинов заявил, что опыт Крыма поможет освобождённым территориям в интеграции

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что интеграция на освобождённых территориях пройдёт быстро и в этом им поможет крымский опыт.

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