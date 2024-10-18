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Безветренная погода и небольшие осадки ожидаются в Пермском крае на выходных

Безветренная погода и небольшие осадки ожидаются в Пермском крае на выходных

Синоптики прогнозируют переменную погоду в разных районах Пермского края в ближайшие выходные. По данным Гидрометцентра, в пятницу и субботу на юге региона ожидается безветренная погода с вероятностью прояснений, в то время как на севере будет преобладать облачность.

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