Из Челябинской области за день принудительно выдворили 21 мигранта

В Челябинской области сотрудники полиции продолжают проверять места пребывания иностранных граждан. Только за день из региона принудительно отправили на родину 21 иностранца, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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