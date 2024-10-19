Кто виноват в миграционном кризисе: в Европе «нашли» ответственных Евгения КомароваМиграционный кризис в Европе становится всё более острым, и главной темой обсуждения на недавнем саммите Евросоюза стала роль России и Беларуси в этой ситуации.