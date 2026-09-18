Месси снова в огне: 49-й трофей и 100-й гол за «Интер Майами»!

Когда кажется, что Лионель Месси уже всё выиграл и всех удивил, он берёт и выдаёт новый фокус. Аргентинский волшебник только что поднял свой 49-й трофей в карьере — и это, друзья, новый мировой рекорд! В ярком поединке за Кубок Кампеонес «Интер Майами» уверенно переиграл мексиканский «Крус Асуль» со счётом 2:0.