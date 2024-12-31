«Вместе мы делаем страну сильнее»: Мишустин поздравил Минниханова с Новым годом

Уходящий 2024 год в очередной раз доказал, что взаимная поддержка и сплочение общества помогают справиться с любыми вызовами, решить задачи государственной важности и реализовать даже самые масштабные проекты.
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