Сегодня некоторые городские паблики «разгоняли» тему закрытия снежных свалок

Действительно, полигон, который работал с «управляшками», заполнен и закрыт. Но было принято оперативное решение: открыть временную снежную складку (на улице Объездная), предназначенную для хранения снега с дорог и улиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии