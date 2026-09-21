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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Северсталь» победила «Амур» в гостях и прервала серию из 4 поражений

« Северсталь » одержала гостевую победу над « Амуром » (4:1) в Фонбет чемпионате КХЛ. Клуб из Череповца прервал серию из четырех поражений и поднялся на восьмое место в Западной конференции с 5 очками за 7 игр.

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