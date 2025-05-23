Неделя ЗОЖ.

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Актуальность проведения тематической неделиВ сфере современного образования важное место занимает создание системы работы, включающей в себя взаимосвязанные друг с другом направления: формирование физического, нравственного и психического здоровья, рациональную организацию режима труда и отдыха, профилактику зависимого поведения.

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