Яркий неопознанный объект пролетел над южными регионами России

На юге России минувшей ночью наблюдалось ярко светящееся небесное явление - неизвестный объект, похожий на комету, пролетел над несколькими регионами, включая Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградскую область, Карачаево-Черкесию и Адыгею.
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