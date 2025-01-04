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«Спартак» поздравил Романцева с 71-летием: «Желаем легенде крепкого здоровья и долголетия. Благодарим не только за две из четырех звезд над эмблемой, но и за фирменный стиль»

«Олегу Ивановичу Романцеву – 71!   Чемпион СССР-1979 как игрок «Спартака» и самый титулованный тренер в истории красно-белых отмечает сегодня день рождения! ❤️   В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков ✨ Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия.

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