«Спартак» поздравил Романцева с 71-летием: «Желаем легенде крепкого здоровья и долголетия. Благодарим не только за две из четырех звезд над эмблемой, но и за фирменный стиль»

«Олегу Ивановичу Романцеву – 71! Чемпион СССР-1979 как игрок «Спартака» и самый титулованный тренер в истории красно-белых отмечает сегодня день рождения! ❤️ В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков ✨ Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия.