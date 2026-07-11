18 июля новоаннинцев приглашают в хутор Дёминский на Престольный праздник Святой Елисаветы. В программе: - Божественная Литургия в молитвенном доме Святой Елисаветы- 9.
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18 июля новоаннинцев приглашают в хутор Дёминский на Престольный праздник Святой Елисаветы. В программе: - Божественная Литургия в молитвенном доме Святой Елисаветы- 9.
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