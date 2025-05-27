В Кузбасс приедут министры финансов, энергетики и глава РЖД

Глава Минфина Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и гендиректор РЖД Олег Белозеров по поручению премьер-министра Михаила Мишустина приедут в Кемеровскую область в рамках подготовки совещания по угольной промышленности.
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