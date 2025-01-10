Илон Маск хотел похвастаться высокоуровневым геймплеем в Path of Exile 2, но не раз...

Илон Маск хотел похвастаться высокоуровневым геймплеем в Path of Exile 2, но не разобрался в базовых механиках — игроки заподозрили подвохВладелец X, гендиректор Tesla, руководитель SpaceX и глава Neuralink Илон Маск (Elon Musk) недавно пытался похвастаться навыками игры в фэнтезийном ролевом экшене Path of Exile 2, но вместо этого навлёк на себя подозрения сообщества фанатов.