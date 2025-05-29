Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по факту угроз семье Мединского

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в четверг, 29 мая, поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес руководителя переговорной команды, советника президента РФ Владимира Мединского.
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