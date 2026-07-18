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Регионы России

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ООН высоко оценила сотрудничество России в борьбе с терроризмом

ООН высоко оценила сотрудничество России в борьбе с терроризмом

Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Александр Зуев в беседе с корреспондентом ТАСС отметил конструктивное взаимодействие Российской Федерации с Контртеррористическим управлением всемирной организации.

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