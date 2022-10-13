Баженов заявил, что "Спартак", ЦСКА и Ростов не догонят "Зенит" и поборются за серебро

Бывший нападающий московского "Спартака" Никита Баженов выразил уверенность в том, что никто из участников Российской премьер-лиги (РПЛ) не сможет догнать петербургский "Зенит", а вот за серебряные медали чемпионата России поборются сразу три клуба.