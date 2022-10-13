Газета.ру

7 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Маск не обязан обслуживать голодранцев!Financial Times: ...
  • Геннадий Бережнов
    Иран с ними уже давно по уши! Так что его этим пугать может только Боррель, с плоскостопием мозга!В ЕС предупредили...
  • Петр Федотов
    Опять РФ "затычка" во всякой дырке. Для чего РФ влезает в эти разборки, чтобы её обвинили в акте терроризма? Будет та...Премьер Швеции: С...

Баженов заявил, что "Спартак", ЦСКА и Ростов не догонят "Зенит" и поборются за серебро

Баженов заявил, что "Спартак", ЦСКА и Ростов не догонят "Зенит" и поборются за серебро

Бывший нападающий московского "Спартака" Никита Баженов выразил уверенность в том, что никто из участников Российской премьер-лиги (РПЛ) не сможет догнать петербургский "Зенит", а вот за серебряные медали чемпионата России поборются сразу три клуба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх