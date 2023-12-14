Эрнст нашёл замену иноагенту Галкину — «гражданку мира», сменившую украинский паспорт на итальянский

С 2010 года почти все ТВ-программы с участием однообразного самовлюблённого кривляки Максима Галкина* в роли ведущего или соведущего были убыточными (игровые телешоу "Кто хочет стать Максимом Галкиным?" и "Десять миллионов", танцевальный проект "Стиляги-шоу", развлекательное ток-шоу "Добрый вечер с Максимом" на канале "Россия-1", юмористическое шоу "МаксимМаксим", развлекательное ток-шоу "Сегодня вечером", шоу талантов для пенсионеров "Старше всех!", реалити-шоу "Звёзды под гипнозом" на Первом канале).